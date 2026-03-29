Via de’ Barberi, Rosini: “Perché cancellare bretella di collegamento con via Scansanese?”

Grosseto. “Sulla rigenerazione dell’area di via de’ Barberi si apre una questione che riguarda direttamente la vita quotidiana dei cittadini: il futuro della bretella di collegamento con via Scansanese”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefano Rosini, consigliere comunale del Pd di Grosseto.

“In quell’area sono oggi in corso interventi urbanistici importanti, legati alla riqualificazione del comparto ex Peep – spiega Rosini -. Ma c’è un punto che non può essere ignorato: già dal Piano regolatore degli anni ’90 era prevista una strada di collegamento tra via de’ Barberi e via Scansanese, pensata per migliorare la viabilità di tutto il quadrante. Non si tratta di un’idea recente o improvvisata. Quella bretella è stata per anni parte integrante dei piani del Comune, inserita in un disegno più ampio di viabilità di margine della città, poi confermato anche negli strumenti urbanistici successivi, fino al Regolamento yrbanistico del 2013. Una previsione che aveva un obiettivo chiaro: alleggerire il traffico e rendere più fluidi i collegamenti tra le diverse zone della città”.

“Non solo. In alcune aree di trasformazione urbanistica, come quella dei Crespi, erano stati previsti meccanismi che legavano gli interventi edilizi proprio alla realizzazione di tratti di questa viabilità – continua Rosini –. Nel tempo, però, queste previsioni sono state modificate o eliminate. Oggi, dalle dichiarazioni dell’assessore all’Urbanistica, emerge la volontà di ridimensionare o non realizzare questa infrastruttura. Una scelta che appare in contrasto con quanto sostenuto negli anni, anche pubblicamente, da esponenti della stessa maggioranza, che avevano più volte ribadito l’importanza strategica di questo collegamento per la città”.

“E allora le domande sono semplici e riguardano tutti – sottolinea Rosini –

Perché eliminare una previsione urbanistica presente da quasi trent’anni?

Perché rinunciare a una strada pensata per migliorare la viabilità proprio in una zona destinata a crescere?

È stata fatta una valutazione tecnica oppure si sta cambiando direzione senza un’analisi chiara?

E soprattutto: senza quella bretella, come si pensa di gestire il traffico futuro?

Ma c’è anche un altro tema che non può essere ignorato: quello del rispetto dei cittadini che oggi vivono in una condizione di isolamento e quello dell’attenzione alla più grande area scolastica della città. Perché quella strada non è un disegno su una carta: è una risposta concreta a problemi reali, che riguardano ogni giorno famiglie, studenti e residenti. Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di una scelta che incide sulla qualità della vita di un intero quartiere”.

“Per questo presenterò un’interrogazione in Consiglio comunale, per chiedere chiarezza – termina Rosini –: si vuole davvero portare avanti una visione complessiva della città, oppure si sta rinunciando, pezzo dopo pezzo, a quanto previsto da oltre vent’anni?”