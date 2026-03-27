Cofinanziamento di impianti di riscaldamento da fonti energetiche rinnovabili: bando del Comune

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Cosvig, in accordo con il Comune di Monterotondo Marittimo, ha pubblicato il bando per il cofinanziamento di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili, valido per il biennio 2026-2027.

“La misura rientra tra le azioni strategiche dell’amministrazione comunale – spiega il sindaco Giacomo Termine – per la riduzione dell’inquinamento e la promozione dell’efficienza energetica. Confermiamo anche per il periodo 2026-2027 il nostro impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e il sostegno alle famiglie. L’obiettivo del bando è quello di incentivare l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per il riscaldamento degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria, negli edifici non serviti dal teleriscaldamento geotermico“.

Il bando

Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2027, salvo esaurimento delle risorse disponibili. I lavori dovranno essere completati entro 18 mesi dalla presentazione della domanda. I contributi saranno concessi in conto capitale, secondo percentuali definite in base alla tipologia di intervento.

Sono ammessi a contributo interventi per l’installazione di stufe a pellet o a legna ad alta efficienza, caldaie a biomassa certificate, pompe di calore, sistemi innovativi alimentati da fonti rinnovabili, riqualificazione energetica di impianti esistenti con miglioramento delle prestazioni. Gli impianti dovranno garantire elevati standard di efficienza e basse emissioni, nel rispetto delle normative tecniche vigenti.

Possono presentare domanda cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, proprietari o aventi titolo di immobili situati nel territorio comunale. Sono escluse le richieste da parte di soggetti che abbiano già usufruito dello stesso contributo negli ultimi cinque anni.

Il bando e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.cosvig.it/bando/avviso-pubblico-bando-per-il-cofinanziamento-di-impianti-per-il-riscaldamento-di-edifici-e-produzione-di-acqua-calda-sanitaria-da-fonti-energetiche-rinnovabili-nel-comune-di-monterotondo-marittimo/