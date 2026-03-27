“Stop a tutte le guerre”: la Cgil maremmana protagonista della manifestazione nazionale

Grosseto. La Cgil di Grosseto aderisce alla grande giornata mondiale di mobilitazione del 28 marzo, promossa dalla rete internazionale No Kings e fatta propria anche dalla Cgil nazionale, che vedrà iniziative nelle capitali di molti Paesi e una grande manifestazione a Roma, da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, contro le guerre, la corsa al riarmo, l’autoritarismo e l’attacco ai diritti e alla democrazia.

«Saremo in corteo a Roma con tutta la Cgil perché la manifestazione a livello mondiale ha chiamato tutte le Camere del Lavoro nella capitale, per unire la nostra voce a quella di tutte le altre realtà che aderiscono al grande evento – dichiara Monica Pagni, segretaria generale della Cgil Grosseto –. Un evento che chiede il cessate il fuoco in tutti i conflitti, il rispetto del diritto internazionale, la difesa della dei diritti e delle persone più fragili».

«È il momento di scegliere con chiarezza da che parte stare: dalla parte della pace, del disarmo, della giustizia sociale e della libertà delle donne e dei popoli che pagano il prezzo più alto delle guerre», prosegue Pagni.

La Cgil Grosseto sarà quindi presente alla manifestazione nazionale di Roma del 28 marzo, insieme alle Cgil di tutta Italia, ai movimenti pacifisti e alle associazioni che in questi mesi hanno animato le piazze contro la guerra, contro i decreti securitari e per la tutela dei diritti umani, delle persone migranti e dei lavoratori.

La Cgil Grosseto ricorda che chi non potrà raggiungere Roma avrà comunque la possibilità di partecipare alla mobilitazione nel capoluogo maremmano: “Grosseto contro tutte le guerre”. L’iniziativa è promossa da un ampio fronte di associazioni, movimenti e realtà sociali con cui la Cgil condivide da sempre il proprio impegno per la pace, i diritti e la giustizia sociale.