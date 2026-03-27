Bando per contributi a sostegno dello sviluppo culturale e turistico: al via le domande

Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici destinati a iniziative, eventi e manifestazioni che promuovano lo sviluppo culturale, turistico e delle attività economiche sul territorio comunale.

Il bando è rivolto a associazioni culturali, enti no profit, cooperative, associazioni di promozione sociale, volontariato, imprese sociali e enti del Terzo Settore con sede legale e/o operativa a Gavorrano.

Periodo di riferimento: dal 1° aprile al 31 dicembre 2026.

Scadenza per la presentazione delle domande: 27 aprile 2027

Destinatari del bando:

le associazioni culturali, gli enti no profit pubblici e privati, le società cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 del Codice civile), le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali operanti nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero, (di cui al Libro I, titolo II, capi II e III del Codice civile) con sede legale e/o operativa sul territorio comunale;

enti del Terzo Settore, di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 117/2017.

Come partecipare:

Gli interessati possono scaricare l’avviso completo e gli allegati necessari per la presentazione della domanda dal sito istituzionale del Comune di Gavorrano, alla pagina dedicata: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n000917&NodoSel=46

“Questo bando rappresenta un’occasione importante per valorizzare il patrimonio culturale e turistico del nostro territorio, sostenendo le realtà che operano con impegno e passione per la crescita della comunità locale”, dichiara il sindaco Stefania Ulivieri.