Referendum sulla giustizia, il Pci: “Non ci sono nè vincitori, nè vinti”

Grosseto. La segreteria provinciale del Pci si è riunita in questa settimana per analizzare il voto sul referendum del 22 e 23 marzo.

“I risultati di questo referendum ci danno risposte su cosa i cittadini chiedono alla politica – dichiara Daniele Gasperi, segretario provinciale del Pci -. Un voto che ha visto una partecipazione che nessun sondaggista o opinionista di professione ha saputo indovinare, da qui il risultato. Questo ormai è un dato effimero che si basa su algoritmi o una ‘realtà virtuale’ che la fa da padrona sulla politica contemporanea. Ma esiste anche un Paese che nelle difficoltà e nel difendere un diritto sacrosanto, quale è la nostra Costituzione, si mobilita e s’informa, ogni qual volta si cerca di smontare una base fondamentale della nostra Repubblica. Certamente non è una vittoria partitica, né di una futura maggioranza, l’analisi del voto ci fa capire che il popolo ha scelto in base ad un pericolo e non perché qualsiasi partito, sia del fronte del Sì, come del fronte del No, sia stato convincente nelle proprie posizioni, infatti sono state disattese le intenzioni di voto suggerite”.

“E’ una vittoria di coloro che hanno visto l’arroganza di potere da una parte e la sudditanza da un’altra e questa è una triste realtà per chi si erge a vincitore, cosi come per gli sconfitti – sottolinea Gasperi -.Un dramma per la vita comune che deve fare fronte ad una crisi economica, dettata da scelte scellerate sulla politica estera e su posizioni di rendita e di salvagente per una cerchia di intoccabili. Un panorama pur variegato, ma che non si riconosce in nessuna delle forze, tra l’altro un’accertata minoranza, che governa e fa opposizione nel nostro Paese. Eticamente e moralmente, un Governo, quando perde una tornata elettorale di queste dimensioni, si dovrebbe dimettere, ma la tanto odiata e sbeffeggiata ‘questione morale’ non fa parte della politica attuale e quindi poco cambierà”.

“Per chi come noi è proiettato verso ‘un’alternativa di sistema’ per una rottura con le politiche liberiste e di destra è un segnale che ci può fare riflettere, slegati come siamo ad un progetto di campo largo che si basa su una coalizione omologata per sconfiggere una destra pericolosa. E’ necessario uno sforzo per un fronte alternativo che riesca a leggere le vere esigenze dei cittadini, che hanno mandato un avviso preciso alla politica, loro sono presenti, ma le proposte non sono all’altezza di ciò che viene chiesto – termina Gasperi -. Nessun vincitore e nessun vinto, quindi, se non il popolo che invia un messaggio”.