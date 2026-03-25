Un nuovo strumento per l’Endoscopia digestiva: donazione di Insieme in Rosa al Sant’Andrea

Massa Marittima (Grosseto). Un nuovo strumento per l’Endoscopia digestiva di Massa Marittima: lo ha donato l’associazione Insieme in Rosa all’ospedale Sant’Andrea.

Si tratta di una pompa di insufflazione ad anidride carbonica per l’esame di colonscopia. Lo strumento, del valore di oltre 8mila euro, aiuta a ridurre l’impatto dell’esame, dato che la Co2 viene eliminata più velocemente ed è meno fastidiosa per il paziente.

«Lo strumento ci era stato richiesto dal dottor Tommaso Balestracci, direttore della Uosd Endoscopia digestiva e interventistica, che nel frattempo è andato in pensione – racconta Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa – Nell’occasione, insieme alle “fatine” dell’associazione, abbiamo fatto una visita all’interno dell’ambulatorio dove vengono effettuati questi esami. La nuova pompa era già in funzione insieme ai monitor e all’elettrobisturi provenienti dalle precedenti donazioni della nostra associazione. È stato un piacer vedere che in quell’ambulatorio ci sono tante strumentazioni donate grazie alle nostre iniziative».

Alla consegna erano presenti Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero, Marco Biscontri, direttore a scavalco della Uosd Endoscopia digestiva di Massa Marittima, e lo staff sanitario.

«Il dispositivo per l’insufflazione della CO2 – spiega il dottor Biscontri – aumenta ulteriormente la qualità degli esami endoscopici effettuati nell’ospedale di Massa Marittima rinforzando il concetto di rete endoscopica del nostro presidio ospedaliero, rivolto ad uniformare le prestazioni eseguite nei tre ospedali di Grosseto, Massa Marittima e Castel del Piano».

«Siamo lieti di questo contributo che ci permette di continuare a migliorare la qualità degli esami in tutti i nostri presidi ospedalieri – dichiara il dottor Dentamaro –, oltre a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta fondi e tutto il personale dell’Unità operativa quotidianamente impegnato».

«È con piacere – afferma il dottor Balestracci, ex direttore della Uosd – che ho partecipato alla consegna dell’ennesima donazione dell’associazione Insieme in Rosa in favore della unità di Endoscopia digestiva di Massa Marittima di cui sono stato direttore dal 2008. La generosità e la capacità organizzativa dell’associazione sono commoventi. Tramite loro ogni offerta dei cittadini trova riscontro tangibile in strumenti utilissimi per meglio svolgere il lavoro medico. Un grandissimo grazie tinto di rosa».