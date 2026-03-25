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Lavori anti allagamento: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Castagneto

L’intervento ha riguardato anche la tutela della pubblica incolumità, poiché il corso d’acqua scorre sotto i ponti delle strade comunali dell’abitato di Porto Ercole.

di Redazione
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Porto Ercole (Grosseto). Prosegue l’impegno del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per la sicurezza idraulica nell’area di Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario.

Il fosso Castagneto, nell’unità idrografica Albegna, è stato oggetto di lavori di decespugliazione della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica, al fine di migliorare la capacità di deflusso e ridurre il rischio di allagamenti.

L’intervento ha riguardato anche la tutela della pubblica incolumità, poiché il corso d’acqua scorre sotto i ponti delle strade comunali dell’abitato di Porto Ercole.

Le operazioni, inserite nel piano delle attività di bonifica, sono state eseguite nel pieno rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.

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