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Cassarello dona un defibrillatore alla città nel ricordo di Mario Buoncristiani

L'iniziativa è in programma sabato 28 marzo

di Redazione
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Follonica (Grosseto). “Custodi del cuore in memoria di Mario”.

Sabato 28 marzo, alle 16.00, in piazza Falcone e Borsellino, a Follonica, il rione Cassarello consegnerà ufficialmente un defibrillatore alla città, in memoria di Mario Buoncristiani, storico presidente per oltre 40 anni.

L’iniziativa – che vedrà la presenza dell’amministrazione comunale – rappresenta il risultato concreto della serata benefica dello scorso settembre, che ha unito musica e partecipazione con il concerto de I Divi Tardivi avendo l’obiettivo di realizzare un progetto utile per tutta la comunità, che ora si trasforma in un apporto concreto.

La cerimonia, intitolata “Custodi del cuore nel nome di Mario”, sarà un momento aperto a tutti, tra memoria, il ricordo delle istituzioni e il coinvolgimento della cittadinanza.

Dopo gli interventi ufficiali, è previsto il momento simbolico dell’inaugurazione del defibrillatore donato alla comunità e una breve dimostrazione pratica di primo soccorso, con un messaggio chiaro: tutti possono contribuire a salvare una vita.

A seguire, brindisi finale e momento conviviale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Mario Buoncristiani entra nel Carnevale di Follonica nel 1983 e guida il rione Cassarello dal 1984 al 2024, firmando una lunga stagione di successi: 10 trofei per il miglior carro, 15 mascherate vinte e 3 titoli di Miss Carnevale. Dal 2017 ha messo la sua esperienza al servizio di tutti i rioni come delegato dell’Associazione Carnevale di Follonica, guidandoli nel percorso di ingresso nel Terzo Settore e contribuendo a elevare il Carnevale di Follonica.

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