Raccolta dei rifiuti, al via la riorganizzazione dei cassonetti: un incontro pubblico per illustrare le novità

Roccalbegna (Grosseto). Sta per partire, anche sul territorio del Comune di Roccalbegna, la riorganizzazione del servizio stradale di raccolta dei rifiuti.

Il piano è stato definito dall’amministrazione comunalein sinergia con il gestore Sei Toscana – Gruppo Iren e con l’Ato Toscana Sud e punta ad aumentare la quantità e la qualità della differenziata e a migliorare il decoro urbano.

Il nuovo piano entrerà in vigore il prossimo 23 marzo, data a partire dalla quale verranno progressivamente rimossi i vecchi contenitori e saranno installati i nuovi cassonetti, più funzionali e dal migliore impatto visivo. Le postazioni stradali saranno composte da un contenitore per ciascuna delle cinque le tipologie di raccolta, cioè carta e cartone, organico, multimateriale, indifferenziato e vetro.

La principale novità prevista dalla riorganizzazione riguarda proprio la raccolta separata degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti) che, con il nuovo sistema, dovranno essere raccolti a parte e conferiti nello specifico contenitore con l’apertura verde. Gli imballaggi in plastica, alluminio e Tetrapak saranno invece raccolti come “multimateriale” nei contenitori con apertura gialla.

L’incontro pubblico

Tutti i dettagli del nuovo servizio verranno, comunque, puntualmente illustrati ai cittadini nel corso di un incontro pubblico che si terrà il prossimo 31 marzo, alle 18.00, nei locali della Casa di Roccalbegna, in via Amiata 286. Nel corso dell’incontro, verrà consegnata ai cittadini anche la nuova guida alla raccolta differenziata #buttabene.