“Trame di mito”: in sala Pegaso la mostra di Luisa Bovani

Grosseto. Sarà visitabile fino al 28 marzo, nella Sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, la mostra d’arte “Trame di mito”, di Luisa Bovani, un’artista molto particolare che, con la sua tecnica mista di fotografia, pittura e ricamo, ha creato una nuova forma d’arte “sensoriale” che si può guardare e toccare per scoprirne i segreti.

La mostra

Ogni sua opera, soprattutto la ritrattistica, necessita di moltissime ore di lavoro ad ago e pazienza per ricreare la vividezza degli occhi o la tattilità di una carezza sui capelli dei suoi modelli. Interessantissime anche le creazioni astratte di volti e mani sempre composti da fili intrecciati a creare spessori e chiaroscuri inaspettati. Un filo che unisce e include, invece di separare, come tristemente avviene in molta parte del mondo.

Le opere di Luisa sono double face, nel senso che anche il retro è sempre visibile sotto il vetro, mentre il fronte è toccabile per stimolare anche le emozioni tattili, oltre che quelle visive, e rendere “leggibili” le sue opere anche alle persone non vedenti.

Luisa passa molte ore della sua giornata a ricamare e scegliere fili, come le donne d’un tempo, ma con la creatività contemporanea di un’artista curiosa di storia, letteratura e soprattutto miti, che declina secondo la visione attuale rendendoli vividi e reali, perfettamente attagliati alla società in cui siamo immersi, con ii suoi nuovi valori, tanto diversi da quelli dell’epoca in cui quei miti sono nati, ma tuttavia con gli stessi principi e gli stessi tormenti di oggi.

Un’ eclettica persona, Luisa Bovani, che sarà presente alla mostra con i suoi attrezzi da lavoro: aghi, fili e tele, perché lei non può smettere mai di tessere e ricamare per esprimersi e raccontare il suo mondo, le sue riflessioni, i suoi studi.

I documentari

Sabato 21 marzo, alle 16, sempre in Sala Pegaso, Luisa presenterà un incontro in cui racconterà miti e suggestioni insieme a Sendy Giamattei, giovanissima regista, sceneggiatrice e attrice grossetana, autrice di uno short-documentary dal titolo “Non è colpa tua”, che tratta il tema della violenza sulle donne.

Sendy e Luisa condurranno gli spettatori dentro questa realtà terribile, attuale eppure antica per delle riflessioni comuni, accompagnate da musica e con il servizio di traduzione in lingua dei segni per le persone sorde in collaborazione con l’Ens, l’Ente nazionale sordi, sezione provinciale di Grosseto.

Sabato 28 marzo, alle 10, invece il tema sarà quello del fenomeno del bullismo e cyberbullismo in cui Sendy affiancherà ancora Luisa con il suo short-documentary “Qualcosa da raccontare” con testimonianze e racconti che offriranno sicuramente spunti di riflessione anche agli alunni delle scuole cui l’incontro è aperto.

La mostra e gli eventi hanno il patrocinio della Provincia di Grosseto e sono una delle iniziative del festival “Autori al Centro” promosso dall’associazione Movida Aps, con la direzione artistica e la curatela di Anna Del Vacchio.