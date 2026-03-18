“Sveglia, Europa”: il Pd organizza un incontro con l’eurodeputato Matteo Ricci

Grosseto. Giovedì 19 marzo, alle 18.00, nella sala del Consiglio comunale di Castel del Piano, si terrà l’incontro pubblico “Sveglia, Europa – Il ruolo dell’UE in un mondo che brucia”, promosso dal coordinamento del Partito Democratico dell’Amiata grossetana.

Ospite della serata sarà Matteo Ricci, eurodeputato del Partito Democratico, che discuterà con i presenti di uno degli scenari geopolitici più complessi e instabili degli ultimi decenni. A moderare l’incontro sarà Federico Badini, coordinatore del Pd dell’Amiata grossetana.

Al centro del dibattito ci sarà una domanda semplice e urgente: di fronte a un mondo che cambia a velocità senza precedenti, qual è il ruolo che l’Unione Europea può e deve giocare? La serata affronterà i principali dossier aperti sul fronte internazionale: dal conflitto in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, con particolare attenzione a quanto sta accadendo in Palestina e in Libano, fino alla crisi in Iran e alle sue ricadute dirette su imprese e famiglie anche nel nostro territorio, sotto forma di rincari energetici e commerciali.

La politica internazionale spesso sembra materia da grandi capitali. Ma le conseguenze di ciò che accade a Kyiv, a Gaza o a Teheran arrivano fino all’Amiata. L’incontro nasce dalla convinzione che anche le comunità locali abbiano il diritto di ragionare su questi temi con informazione e spirito critico.

A margine, ci sarà modo anche di parlare del referendum sulla riforma della giustizia.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.