“Eco delle Ande”: nuovo appuntamento con il Mantovani International Guitar Festival

Follonica (Grosseto). Giovedì 19 marzo, alle 21.15, nella sala Eugenio Allegri a Follonica, per il Mantovani International Guitar Festival, è in programma il concerto “Eco delle Ande: corde e tradizioni andine”, con Ricardo Villanueva, alla chitarra andina, e Magali Revollar, al canto tradizionale andino. Entrambi gli artisti sono peruviani.

Il concerto

La musica peruviana è un affascinante mosaico di melodie che affondano le proprie radici nella ricca cultura andina. Il chitarrista Ricardo Villanueva propone un viaggio tra i suoni caldi e avvolgenti della chitarra andina, accompagnando le canzoni tradizionali e le danze popolari come l’huayno, il festejo e la marinera.

Questa musica esprime emozioni profonde, storie di terra, spiritualità e identità culturale, spesso legate ai paesaggi montani delle Ande e alle tradizioni ancestrali delle popolazioni locali. Le tecniche di strumming e i ritmi sincopati della chitarra si armonizzano con strumenti come il charango, la quena e il siku, creando un tessuto sonoro ricco di gioia, malinconia e senso di comunità.

La cultura andina, con il suo rispetto per la natura, i riti ancestrali e le festività tradizionali, si riflette in ogni nota, rendendo questo concerto un vivido omaggio a un patrimonio inesauribile che celebra l’armonia tra uomo e terra e continua a pulsare nel cuore della musica peruviana.

Aprirà il concerto, il trio di chitarre del Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo, con Cristiano Didio, Vedran Galicic e Luca Rossi.