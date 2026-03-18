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Elezioni provinciali, Forza Italia: “Serve riflessione serie e condivisa nel centrodestra”

di Redazione
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Grosseto. “Non si può non essere d’accordo con il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti: è necessario fare chiarezza all’interno del centrodestra e ristabilire un clima di lealtà politica”.

Così il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Berardi, interviene nel dibattito politico dopo le recenti tensioni emerse nel territorio.

“Stiamo valutando attentamente come intervenire – prosegue Berardi – perché in diversi comuni della provincia si registrano situazioni di difficoltà. È fondamentale che non prevalgano dinamiche personali o motivi di astio, ma che si torni a ragionare nell’interesse politico e amministrativo dei territori”.

Berardi esprime inoltre rammarico per quanto accaduto: “Dispiace che il nostro candidato si sia trovato coinvolto in un fuoco incrociato interno alla coalizione. Si è speso con impegno sul territorio, ricevendo rassicurazioni che purtroppo non sono state mantenute”.

Il segretario provinciale lancia quindi un invito a tutto il centrodestra: “Serve una riflessione seria e condivisa. Dobbiamo fare un passo avanti tutti, evitando logiche di bandierine e lavorando invece su una programmazione seria, a partire dalla scelta dei candidati, che deve avvenire con largo anticipo e non a ridosso delle elezioni”.

Infine, uno sguardo alle amministrative di Orbetello del 2027: “Sulla eventuale ricandidatura del sindaco Casamenti ci confronteremo come sempre in modo unitario e compatto – termina Berardi -. Ad oggi, non si registrano problemi per una sua conferma”.

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