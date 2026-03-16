Elezioni Provincia, Casamenti: “Cerulli ha fatto campagna per Limatola, fare pulizia nel centrodestra”

Grosseto. “Il centrodestra partiva da un dato sulla carta di circa 10mila voti di vantaggio, ma al momento della precandidatura eravamo almeno 15mila voti sotto. Per questo ho accettato negli ultimi giorni utili, proprio per verificare se ci fossero le condizioni per recuperare e il lavoro che è stato fatto è stato straordinario, dato che abbiamo recuperato circa diecimila voti”.

Con queste parole Andrea Casamenti commenta l’esito delle elezioni provinciali, che hanno confermato alla guida dell’Ente Francesco Limatola, che ha sconfitto il sindaco di Orbetello, candidato di centrodestra.

“Quattro consiglieri comunali di maggioranza erano già prima della candidatura certi di essere passati sull’altra sponda a favore di Limatola per questioni non legate alla Provincia o al candidato, unico incerto era il consigliere comunale ex Forza Italia Amedeo Gabrielli – spiega Casamenti -. Se Gabrielli avesse votato a favore, senza il tradimento del sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, che praticamente ha fatto campagna elettorale per l’avversario del Pd di Roccastrada invece che a favore del sindaco confinante di centrodestra, oggi il presidente della Provincia non sarebbe Limatola, a cui comunque vanno i miei auguri di buon lavoro. Cerulli, ricordo, candidato, appoggiato e sostenuto come sindaco da Fratelli d’Italia, ha fatto una scelta contro il suo territorio e se ne assume chiaramente le responsabilità. Ringrazio tutti coloro che si sono messi in gioco per questa difficile battaglia”.

“Ci sono state chiaramente defezioni anche in alcuni Comuni di centrodestra per motivazioni che vanno oltre la Provincia. Ora il centrodestra dovrà fare una bella e sana pulizia al suo interno liberandosi di zavorre che fanno solo male al centrodestra stesso e dovrà avere il coraggio di essere davvero duro ed intransigente – termina Casamenti –. Da parte mia, che molte volte ho vinto e molte volte ho perso, non cambia assolutamente nulla e anzi lavorerò ancora con maggiore forza ed impegno per il mio Comune e per una rivincita futura, essendo uno che non molla mai”.