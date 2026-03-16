Referendum sulla giustizia, il Ministro Nordio a Grosseto: “Votiamo sì per una riforma epocale”

Grosseto. Una standing ovation all’interno della Sala Eden gremita in ogni ordine di posto ha accolto il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che questa mattina ha fatto tappa a Grosseto per sostenere le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo.

L’ex magistrato è stato accolto dai parlamentari di Fratelli d’Italia, la senatrice Simona Petrucci e l’onorevole Fabrizio Rossi, oltre che dai vertici maremmani del partito di Giorgia Meloni.

Dopo una breve introduzione di Simona Petrucci e Fabrizio Rossi, seguitata da una disamina dei quesiti referendari da parte dell’avvocato Massimiliano Arcioni, presidente della Camera penale di Grosseto, il Ministro Carlo Nordio è salito sl palco per dialogare con la giornalista Francesca Scopelliti, già senatrice e compagna di Enzo Tortora, per fare luce sulle principali finalità della riforma, oltre che sul significato politico e istituzionale del referendum.

Le dichiarazioni del Ministro

“In questa ultima settimana di campagna in vista del referendum, è necessaria una corretta informazione, un’informazione che è stata alterata da una serie di pregiudizi e di fake news, come quella che il Governo vorrebbe sottoporre la Magistratura al controllo dell’esecutivo – ha dichiarato Nordio in un breve incontro stampa prima del suo intervento sul palco della Sala Eden -. Il mio invito è duplice: prima informiamoci bene e poi andiamo a votare. Non voglio fare propaganda nè per il No, nè per il Sì. Dico solamente: informiamoci e andiamo a votare”.

“La necessità di questa riforma della giustizia è quella di attuare un disegno già iniziato quaranta anni fa da un’eroe della Resistenza, Giuliano Vassalli, Ministro della Giustizia, che introdusse un processo accusatorio dove le carriere sono necessariamente separate. Un percorso che è passato attraverso l’articolo 111, che ha costituzionalizzato il principio del giusto processo e che ora arriva ad una separazione delle carriere che non si è potuta fare prima perchè necessitava una riforma costituzionale che aveva bisogno di una certa stabilità governativa.

Una condizione che non c’era mai stata, ma che adesso c’è e siamo arrivati alla fine di questo progetto. In questa ultima settimana di campagna, auspico un clima pacato, razionale, ma sopratutto fondato sui contenuti, così come desidera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha concluso il Ministro -. Siamo arrivando ad una riforma epocale, che ci allineerebbe a tutte le altre democrazie occidentali, dove le carriere sono separate e non esiste la commistione fra pubblici ministeri e magistrati gudicianti, come accade in Italia. C’è necessità di una democrazia liberale avanzata nel nostro Paese anche per quanto riguarda la giustizia”.

Subito dopo l’intervento di Nordio insieme a Francesca Scopelliti, si è svolto un tavolo tecnico aperto al pubblico, in cui dare vita a un confronto diretto con operatori del diritto, amministratori locali e cittadini interessati ad approfondire ulteriormente i contenuti della riforma.