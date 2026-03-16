Francesco Limatola confermato alla guida della Provincia di Grosseto

Grosseto. Con 50.925 voti ponderati contro i 45.786 dell’avversario, Andrea Casamenti, Francesco Limatola è stato riconfermato presidente della Provincia di Grosseto per i prossimi 5 anni, nelle elezioni che si sono svolte questo fine settimana.

Una vittoria netta, con 5139 voti ponderati in più rispetto al candidato del centrodestra.

“Ringrazio tutti coloro che sono venuti a votare – ha commentato il presidente Francesco Limatola –, è una vittoria collettiva di coloro che credono nel nostro progetto. Continueremo a lavorare per una Provincia proiettata nel futuro, con la pianificazione strategica come stella polare dello sviluppo del territorio, con l’ufficio Europa a servizio dei Comuni, il Polo agroalimentare da realizzare e un piano di investimenti per la viabilità di oltre 35 milioni di euro da mettere a terra. Lo faremo per i Comuni e insieme ai Comuni”.

La composizione del Consiglio provinciale

Ecco la composizione del nuovo Consiglio provinciale.

La lista 1 “La Provincia in Comune – Francesco Limatola Presidente” ha ottenuto 4 seggi. Entrano in Consiglio provinciale: Valentino Bisconti, Gianfranco Chelini, Cinzia Pieraccini, Mattia Maule.

La lista 2 “Casamenti per la nostra Provincia” ha ottenuto 5 seggi: entrano in Consiglio Rita Bernardini, Chiara Orsini, Elismo Pesucci, Luciano Petrucci e Olga Ciaramella.

La lista 3 “Insieme per la Provincia al centro” ha ottenuto un seggio ed entra in Consiglio provinciale Angelo Pettrone.

Il plauso del Pd

“Complimenti a Francesco Limatola, rieletto presidente della Provincia di Grosseto. Un risultato che va oltre le più rosee aspettative. Merito di un lavoro importante fatto da Limatola in sinergia con il presidente Giani, il Partito democratico e il centrosinistra. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. In questo modo si lancia un segnale forte anche in proiezione delle prossime elezioni comunali di Grosseto: si riaprono i giochi e il centrosinistra e il Partito democratico tornano fortemente competitivi”: così, in una nota, il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

Simiani: “Vittoria netta di Limatola, destra lontana dai territori”

“La riconferma di Francesco Limatola alla presidenza della Provincia di Grosseto è una vittoria politica netta che premia il lavoro fatto in questi anni con i sindaci e con i territori. Il risultato è ancora più significativo se si guardano i numeri: il centrodestra partiva con un vantaggio teorico di oltre 10.500 voti ponderati e invece Limatola ha vinto con circa 5.000 voti di scarto. Significa che oltre 15mila voti ponderati si sono spostati rispetto allo schema previsto. È il segno evidente di una fiducia costruita sul campo e di un rapporto vero con le comunità locali”: è quanto dichiara il deputato Pd Marco Simiani.

“Questa elezione segna anche una sconfitta pesante per una destra sempre più ‘Melonicentrica’, incapace di guardare alle necessità concrete dei territori e concentrata solo su logiche di schieramento. Il risultato dimostra che amministratori e rappresentanti locali chiedono serietà, ascolto e lavoro quotidiano, non appartenenze imposte dall’alto. Con Limatola la Provincia continuerà a essere la casa dei Comuni e dei sindaci della Maremma”: conclude Simiani.