Taglio dell’erba: al via gli interventi sul territorio comunale

Scarlino (Grosseto). Prendono il via mercoledì 18 marzo gli interventi di sfalcio dell’erba sul territorio comunale di Scarlino. Le operazioni inizieranno dal Puntone e interesseranno progressivamente le diverse aree del Comune, con l’obiettivo di garantire decoro urbano, sicurezza e una migliore fruibilità degli spazi pubblici.

Il programma degli interventi è stato definito tenendo conto delle condizioni meteo favorevoli di questi giorni e della necessità di iniziare le operazioni prima delle festività pasquali, periodo in cui il territorio registra una maggiore presenza di residenti e visitatori.

«Partiamo dal Puntone con un intervento che avevamo programmato proprio in questo periodo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli –. Le condizioni meteo ci consentono di intervenire in maniera efficace e l’obiettivo è quello di completare il taglio dell’erba prima di Pasqua, così da presentare il territorio nelle migliori condizioni possibili».

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni nelle altre zone del Comune secondo il calendario stabilito dagli uffici, con una pianificazione che tiene insieme esigenze operative e attenzione alla qualità degli spazi pubblici.