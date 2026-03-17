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Vento forte: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto

Le previsioni per mercoledì 18 marzo

di Redazione
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Grosseto. È in arrivo in queste ore un fronte freddo sulla Toscana, che porterà in particolare sul centro della nostra regione, dalla costa fino alle zone interne, nella giornata di mercoledì 18 marzo, vento forte e deboli piogge sull’Appennino. Saranno possibili anche deboli nevicate oltre gli 800 metri.

In particolare, già nella giornata di oggi è previsto un rinforzo dei venti di Grecale con raffiche fino a 40-50 km/h in pianura e fino a 50-60 km/h sui rilievi centro-meridionali e sulla costa. Domani, mercoledì 18 marzo è previsto un ulteriore rinforzo con vento forte da nord-est con raffiche fino a 50-70 km/h in pianura, 60-80 km/h in collina e fino a 80-100 km/h in montagna.

Le province interessate dai fenomeni sono quelle di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Alla luce di questi fenomeni, la Sala operative della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio vento dalle 9 di domani, mercoledì 18 marzo, fino alla mezzanotte.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

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