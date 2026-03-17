Lotta ai tumori: radioterapia ancora più efficace grazie al supporto dell’intelligenza artificiale

Grosseto. Uno strumento che rende ancora più precise ed efficaci le radioterapie.

È il risultato del progetto portato a compimento dal Comitato per la vita in favore del reparto di Radioterapia dell’ospedale di Grosseto. Si è tenuta oggi, martedì 17 marzo, la donazione del modulo software «Mim Assistant», che include uno strumento basato su intelligenza artificiale che permette il contornamento automatico degli organi da preservare durante i trattamenti.

Il sistema di AI è importante per semplificare il lavoro, aumentare la velocità di elaborazione delle immagini, mantenendo sempre alta la qualità dei trattamenti e quindi le opportunità di risposta terapeutica.

«Il software entra in azione quando riceve l’esame Tc del paziente eseguita durante la “simulazione” ed individua gli organi sani, contornandoli in pochi secondi; in assenza di questo software questa fase può richiedere ore di lavoro medico – spiega Francesca Rossi, direttrice dell’Uoc Radioterapia di Grosseto -. A questo punto interviene il medico radioterapista che, dopo avere controllato la proposta del sistema “AI Protegè” nel contornamento degli organi sani, può concentrarsi sull’individuazione del bersaglio tumorale (target) definito manualmente».

«Questo aggiornamento software, del valore di 50mila euro, che si avvale anche del contributo dell’intelligenza artificiale, è destinato ad implementare l’attività del Modulo Mim, che abbiamo donato nel 2024 – dichiara Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la vita di Grosseto – Grazie all’AI la Radioterapia potrà potenziare ulteriormente i protocolli terapeutici, garantendo ai pazienti trattamenti sempre più precisi, efficaci e personalizzati».

Una volta individuato il “target”, sarà lì e soltanto lì che verranno diretti i fasci di radiazione, riuscendo a portare dosi anche molto elevate al bersaglio neoplastico. Con questi trattamenti di recente generazione aumenta l’efficacia terapeutica, riducendo al minimo i possibili effetti collaterali sugli organi sani.

«Il contributo portato dalla donazione del Comitato per la vita – dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est Marco Torre – è importante per proseguire nel lavoro di continuo miglioramento delle cure verso una sanità basata sul valore. Il nostro nuovo approccio mira a “curare meglio, non di più”, riorganizzando i servizi su persone, territorio e risultati clinici effettivi, ottimizzando le risorse per migliorare la qualità dell’assistenza. Supporti tecnologici come questo sono essenziali per valorizzare il lavoro del personale tecnico e sanitario. Ringrazio Il Comitato e tutte le persone che hanno contribuito alla donazione e tutto lo staff della Radioterapia».

«Un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno effettuato le donazioni – dichiara il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro -; questo nuovo software che va ad integrare le prestazioni della Radioterapia. Ne approfitto per ringraziare tutto lo staff del reparto che nel corso degli anni ha saputo aumentare la capacità di risposta nei confronti della comunità locale e le performance».