Sicurezza alimentare, controlli di Asl e Forestale: allevamento sottoposto a blocco sanitario

Grosseto. Carabinieri Forestale e Asl in campo per la tutela della salute e della sicurezza alimentare dei cittadini in particolare per quanto riguarda gli allevamenti di animali da reddito.

I controlli

Nel corso di un sopralluogo nel comune di Pitigliano, i veterinari della Asl e i Carabinieri del Nucleo forestale di Manciano e della stazione di Pitigliano hanno accertato la presenza sul territorio di un allevamento non registrato nella banca dati sanitaria. Sono stati rinvenuti 413 capi ovini al pascolo spostati da un allevamento situato in un’altra regione e installato in Maremma senza alcuna autorizzazione.

In particolare, erano assenti sia la denuncia di pascolo che la registrazione nella banca dati nazionale dello stabilimento e dell’attività. Si trattava sostanzialmente di un allevamento fantasma dotato di una struttura per il ricovero del bestiame e per il suo governo.

La tracciabilità degli spostamenti degli animali da reddito si pone come obiettivo prioritario quello di garantire la sicurezza sanitaria e contrastare le frodi comunitarie, in particolare la “mafia dei pascoli”. Il controllo è funzionale sia alla verifica della legittimità della destinazione degli animali che della sicurezza dei prodotti alimentari che ne possono derivare.

Il pascolo è un’attività considerata ad alto rischio sanitario ed è necessario aggiornare le informazioni sugli spostamenti dei capi al fine di poter verificare la regolarità del pascolo e degli allevatori. Si tratta di controlli che mirano inoltre ad evitare che gli animali vengano inseriti in un circuito illegale di macellazione clandestina che non garantisce alcuna sicurezza sia per il benessere degli animali che per i prodotti immessi in commercio.

L’allevamento è stato sottoposto a blocco sanitario e per i 413 ovini è stato disposto il sequestro amministrativo da parte della Asl fino a quando non ci saranno le garanzie di sicurezza sanitaria e tracciabilità per la loro movimentazione.