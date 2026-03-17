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Sport, alimentazione e medicina integrata: le Farmacie comunali organizzano due incontri

Il programma delle iniziative

di Redazione
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Follonica (Grosseto). L’Azienda farmaceutica municipalizzata di Follonica promuove una giornata dedicata alla salute.

Giovedì 19 marzo, nella mattina, è previsto un incontro dedicato agli studenti della scuola media “Arrigo Bugiani”, in tema di sport, alimentazione e prevenzione. L’evento si terrà nell’orario di didattica scolastica e vedrà la presenza del dottor Massimo Capitani, ex direttore dell’Uoc di Medicina dello Sport della Asl Toscana Sud Est, il quale fornirà ai ragazzi utili informazioni per scoprire come una corretta alimentazione e attività di prevenzione possano favorire la propria salute e il proprio benessere.

Il pomeriggio, alle 17, alla Sala Tirreno, il tema dell’incontro, aperto a tutti, verterà sulla medicina integrata. I relatori saranno la dottoressa Rosaria Ferreri, responsabile scientifico del centro di riferimento regionale per la medicina integrata nei percorsi ospedalieri, e la dottoressa Chiara Bocci, medico agopunturista, entrambe della Asl Toscana Sud Est.

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