“Vocuher io studio”: al via le domande per richiedere contributi per gli studenti delle superiori

Colline Metallifere (Grosseto). La Regione Toscana ha attivato la procedura “Vocuher io studio” per l’anno scolastico 2025-26 con borse di studio messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione e del merito per studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Queste borse di studio possono essere utilizzate per l’acquisto di libri di testo, di beni e servizi di natura culturale, per il trasporto. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Per i residenti dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada le domande dovranno essere presentate all’Unione di Comuni montana Colline Metallifere da lunedì 16 marzo fino al 17 aprile 2026 collegandosi al portale dedicato disponibile al seguente link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/tabschedainformativa.aspx?IDNODE=&IDC=49&CW=SCUO Le domande dovranno essere presentate da uno dei genitori, o da chi rappresenta legalmente gli studenti per i minori e direttamente dalle studentesse o dagli studenti se maggiorenni. E’ necessario avere un Isee inferiore o uguale a 15748,78 euro. Questa misura non è compatibile con quella dei “Libri gratis”. Coloro che, nell’anno scolastico 2025/2026, sono risultati beneficiari del contributo “Libri Gratis”, quindi, non potranno presentare la domanda per questo “Voucher io studio”.