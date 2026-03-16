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La carta di identità cartacea non sarà più valida, il Comune: “Fate la Carta di identità elettronica”

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia informa i cittadini che, a partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida e quindi definitivamente inutilizzabile, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

La disposizione deriva dall’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1157, che introduce standard di sicurezza uniformi per i documenti di identità nei Paesi dell’Unione Europea. A partire da tale data, la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, né ai fini dell’espatrio e dovrà essere sostituita con la carta d’identità elettronica (Cie).

I cittadini ancora in possesso di carta cartacea sono invitati a provvedere per tempo alla sostituzione, prenotando un appuntamento all’Ufficio Anagrafe del Comune di Castiglione della Pescaia, dove sarà possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per avviare la procedura di rilascio della nuova carta d’identità elettronica.

L’Ufficio Anagrafe, al piano terra del palazzo comunale, è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00.

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