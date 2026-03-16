“Salute online”: un incontro dedicato agli anziani per imparare a usare i servizi digitali sanitari

Grosseto. Diffondere l’utilizzo dei servizi digitali sanitari e favorire l’accesso consapevole agli strumenti online da parte della popolazione più anziana. È questo l’obiettivo dell’incontro “Salute online”, in programma giovedì 19 marzo, dalle 14.30 alle 16.30, a Grosseto, alla sede dell’Auser Pace in via Inghilterra 93.

L’iniziativa rientra nella programmazione Id-Eas ed è pensata per accompagnare i cittadini, in particolare le persone anziane, alla scoperta delle principali funzionalità dei servizi digitali della sanità pubblica: dalle prenotazioni online alle modalità di pagamento, fino agli strumenti digitali che consentono di accedere più facilmente ai servizi sanitari.

L’incontro

Durante l’incontro interverrà Manuel Minucci, della Uoc Gestione sistemi di prenotazione, pagamento e servizi digitali al cittadino dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, che illustrerà in modo semplice e pratico come utilizzare i servizi digitali sanitari e quali opportunità offrono ai cittadini.

L’appuntamento rappresenta un momento di informazione e confronto rivolto in particolare alla popolazione più anziana, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e promuovere una maggiore autonomia nell’accesso ai servizi sanitari.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma Comunità attive e promossa da Asl Toscana sud est e Auser Toscana, con la collaborazione di Anci Toscana, Federsanità Toscana, Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Per la cittadinanza sarà un’occasione utile per acquisire competenze pratiche e conoscere da vicino gli strumenti digitali che rendono più semplice l’accesso ai servizi della sanità pubblica.