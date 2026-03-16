“La chitarra del futuro”: nuovo appuntamento con il Mantovani International Guitar Festival

Follonica (Grosseto). Martedì 17 marzo, alle 21.15, al Museo Magma di Follonica, è in programma “La chitarra del futuro”, Concerto dei vincitori del concorso Mantovani International Guitar Competition 2025 e Lago d’Orta 2025.

Ad esibirsi saranno Manuel Toucinho (Portogallo, nella foto) e Matteo Magaraci (Italia).

Il concerto

“Avremo il piacere di ascoltare due talenti emergenti che incarnano l’eccellenza e la freschezza della nuova generazione di chitarristi – si legge in una nota degli organizzatori –. Nella prima parte della serata si esibirà il vincitore del prestigioso Master Lago d’Orta Matteo Magaraci: un interprete che, pur giovanissimo, ha saputo conquistare la giuria per la raffinata musicalità, la sicurezza tecnica e la profondità espressiva. La sua performance dimostra come la passione e la disciplina possano trasformare lo strumento in voce, raccontando atmosfere intense e dettagli dinamici che catturano l’ascoltatore. A seguire, nella seconda parte, sarà protagonista Manuel Toucinho, vincitore del Migc-2025. Manuel rappresenta un esempio luminoso di come il talento contemporaneo sappia coniugare tradizione e innovazione: padronanza delle tecniche più complesse, nitidezza interpretativa e capacità di comunicare con rigore e sensibilità. La sua presenza sul palco testimonia quanto sia importante sostenere e valorizzare artisti giovani, che non solo padroneggiano lo strumento, ma portano anche nuove prospettive al repertorio e alla prassi esecutiva”.

“Questa serata celebra la promessa e il futuro della musica: artisti che, pur essendo ancora giovani, dimostrano una maturità artistica rara – termina il comunicato -. Vi invitiamo ad apprezzare non soltanto la perfezione tecnica, ma anche la capacità di ciascun interprete di trasformare note e frasi in emozioni, creando un dialogo diretto con il pubblico”.