Forza Italia, si è riunito il coordinamento comunale: “Fatti passi avanti nell’azione sul territorio”

Follonica (Grosseto). Si è svolta l’11 marzo scorso, all’Hotel Giardino, la riunione del coordinamento comunale di Forza Italia Follonica, “un momento di confronto politico e programmatico che ha segnato un importante passo avanti nell’azione sul territorio”.

“Ad aprire i lavori è stato il coordinatore comunale, Charlie Lynn, che ha ribadito con chiarezza la necessità di rafforzare la presenza politica nella comunità, rilanciare l’iniziativa sui temi strategici per il Comune – continua la nota del partito azzurro -. Nel corso dell’incontro:

il tesoriere Claudio Staiger ha evidenziato la solidità organizzativa del coordinamento e l’importanza di un tesseramento partecipato come base per un partito radicato e autorevole;

la responsabile dell’organizzazione Anna Rita Borelli ha presentato un piano strutturato di iniziative pubbliche, incontri tematici e momenti di ascolto con cittadini e categorie produttive;

la responsabile Enti locali Lucia Coralli ha analizzato le principali criticità amministrative, indicando proposte operative su servizi, sviluppo e gestione del territorio;

la responsabile di Azzurro Donna Valentina Corsaro ha rilanciato il ruolo centrale della partecipazione femminile nelle scelte politiche e programmatiche;

il capogruppo consiliare Riccardo D’Ambra ha tracciato un bilancio puntuale dell’attività in Consiglio comunale, sottolineando l’impegno costante nel controllo e nella proposta;

il responsabile delle Colline Metallifere Ezio Puggelli ha posto l’accento sulle esigenze specifiche dell’area, chiedendo interventi mirati per valorizzarne potenzialità e identità”.

“Nel corso della riunione sono stati inoltre individuati Gennaro Zanfardino e Luigi Costagli quali referenti dei tavoli tematici, con il compito di coordinare gruppi di lavoro permanenti sui principali ambiti programmatici. I tavoli tematici rappresenteranno uno strumento operativo fondamentale per elaborare proposte concrete, coinvolgere professionisti e cittadini, e costruire una piattaforma politica solida e condivisa. La riunione ha confermato la volontà di costruire un percorso politico chiaro, fondato su competenza, radicamento territoriale e capacità di proposta. Il coordinamento comunale ribadisce il proprio impegno a essere punto di riferimento per cittadini, imprese e associazioni, con l’obiettivo di dare risposte concrete e visione strategica al futuro della comunità – termina Forza Italia –. L’incontro dell’11 marzo rappresenta l’inizio di una fase nuova, caratterizzata da maggiore incisività politica, presenza sul territorio e determinazione nel perseguire gli interessi della città”.