Si finge Carabiniere e si fa consegnare denaro e gioielli da un anziano: arrestato dalla Polizia

Grosseto. Nella tarda mattinata di sabato scorso, gli agenti della Squadra Mobile di Grosseto hanno arrestato un uomo per il reato di truffa aggravata.

La truffa

Nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio, in particolare delle truffe ai danno degli anziani, i poliziotti hanno notato un’auto che transitava in una zona residenziale della città e che, da immediati accertamenti effettuati, è risultata essere un veicolo a noleggio.

Gli agenti hanno deciso quindi di seguire l’auto fino a quando si è fermata in una strada a sfondo chiuso. Dalla vettura è scesa una persona che, tenendo un cellulare in mano, ha iniziato ad osservare i palazzi ed i rispettivi civici, guardandosi intorno. Era chiaro, quindi, che l’uomo stesse cercando un indirizzo specifico e contestualmente guardasse il cellulare, che teneva in mano, come se stesse ricevendo indicazioni telefoniche.

La persona si è avvicinata ad un palazzo, ha suonato al citofono ed è entrata. I poliziotti hanno aspettato, all’interno dell’immobile, che la persona uscisse da un appartamento e hanno deciso di controllarla. Nella circostanza è stato appurato che in una tasca della giacca della tuta aveva una busta da lettere di colore bianco, rigonfia, al cui interno si poteva facilmente scorgere una collana in perle e vari monili in oro, tra cui un bracciale ad anelli; oltre ai gioielli era anche presente nella tasca la somma di 1430 euro.

Il materiale rinvenuto è risultato essere il provento di una truffa perpetrata poco prima ai danni di un novantenne abitante nel palazzo.

L’anziano, in mattinata, era stato contattato da un uomo che si è finto un maresciallo dei Carabinieri e ha convinto l’uomo a raccogliere gioielli e oggetti di valore presenti in casa, compreso denaro in contanti, sostenendo che sarebbe passato un collega a ritirarli per fotografarli e confrontarli con la refurtiva di una presunta rapina avvenuta in una gioielleria di Grosseto.

L’arresto

Gli oggetti ed il denaro rubati a seguito della truffa sono stati poi riconsegnati dagli agenti della Questura alla vittima, che li ha riconosciuti come propri. Al termine delle operazioni l’autore della truffa è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Considerato lo stato del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, come previsto dalla legge, l’indagato è da ritenersi presunto innocente sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.