Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie della città

L'intervento è in programma giovedì 12 marzo

Grosseto. Giovedì 12 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via dell’Indipendenza.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Toscana, via dell’Indipendenza, via Verdi, via Lombardia, via delle Rocchette, via Silvestroni, via dell’Orologio, via Cavour, via Marche, via del Camparello, via Romagna, via Terrarossa, viale Fratti, via Nuova, via Piemonte, via Castellazzo, via Campania, via Garibaldi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

