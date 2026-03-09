Home Colline MetallifereOltre due milioni per il ripristino degli arenili: gli interventi in provincia di Grosseto
Colline MetallifereCosta d'argentoFollonicaNotizie dagli Enti

Oltre due milioni per il ripristino degli arenili: gli interventi in provincia di Grosseto

Barontini: “Azioni concrete per le coste”

di Redazione
La Giunta regionale ha approvato con la sua delibera n. 192 una serie di interventi finanziati con un importo di oltre due milioni di euro di risorse regionali destinati alla realizzazione di opere di manutenzione, ripristino e rimodellamento stagionale degli arenili lungo il litorale toscano, approvando così il primo stralcio del Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera per l’anno 2026.

“Un’azione concreta – spiega l’assessore regionale all’ambiente David Barontini per preservare e manutenere la costa toscana anche in ottica di contrasto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Ringrazio gli uffici regionali competenti, che hanno operato con rapidità definendo i criteri di ammissibilità delle domande e le modalità di attribuzione dei punteggi per accedere al contributo regionale. La risposta dei Comuni è stata generalmente molto positiva, anche se ci saremmo aspettati un impegno ancora maggiore da parte di alcuni enti situati in zone peraltro fra le più esposte agli effetti degli eventi atmosferici. La tutela e la valorizzazione della nostra costa richiedono infatti una responsabilità condivisa tra tutte le amministrazioni coinvolte”

Sulla base delle richieste presentate nei mesi scorsi dai comuni costieri e successivamente istruite dai competenti settori regionali, sono stati programmati 17 interventi distribuiti in 11 comuni: Pisa e Vecchiano (Pisa), Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo e Campo nell’Elba (Livorno), Follonica, Scarlino, Monte Argentario e Capalbio (Grosseto) e Massa per quanto riguarda la provincia di Massa – Carrara.

Gli interventi sono stati individuati tenendo conto dei criteri di ammissibilità, livello di cantierabilità, rischio costiero e cofinanziamento, e sono finalizzati al ripristino della funzionalità degli arenili e alla manutenzione delle opere esistenti, anche in vista della stagione balneare.

