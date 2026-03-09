“La Resistenza del margine. Antifasciste, sovversive, partigiane. Il caso di Siena”: il libro presentato in sala Pegaso

Grosseto. Martedì 10 marzo, alle 16, sarà presentato a Grosseto un libro recente (settembre 2025): “La Resistenza del margine. Antifasciste, sovversive, partigiane. Il caso di Siena”, di Silvia Folchi. L’appuntamento è in sala Pegaso, in piazza Dante a Grosseto.

È la stessa Sala Pegaso che domenica 8 marzo ho visto la presentazione di un progetto dell’Istituto storico della Resistenza di Grosseto. La direttrice Ilaria Cansella ha dato conto della parte di ricerca storica su donne e Resistenza nel grossetano, cui si è accompagnata un’anteprima dello spettacolo teatrale-musicale, ideato da Isgrec e Anima scenica.

Il libro

Sono Resistenze contigue, la senese e la grossetana, che possono essere raccontate ora con maggiore ampiezza, da quando nel giugno 2024 l’Archivio centrale dello Stato ha messo a disposizione on line le carte delle pratiche dei riconoscimenti partigiani.

Silvia Folchi, presidente dell’Anpi di Siena, già nel 1996 era stata autrice, insieme ad Annamaria Frau, di un volume contenente testimonianze: “La memoria e l’ascolto. Racconti di donne senesi su fascismo, Resistenza e Liberazione”. Il serbatoio di interviste a donne senesi fatte allora costituisce una parte importante di questo suo lavoro. Ma la parola margine sintetizza il senso che l’autrice attribuisce a lavori come questo, che, scrive nell’introduzione, sono diventati ora abbastanza frequenti. L’impegno è stato, e sarà ancora, quello di di sottrarre alla dimenticanza un pezzo importantissimo della storia della lotta per liberare l’Italia dal nazifascismo e dalla guerra, nel tempo dell’impegno resistenziale.

I nuovi dati tratti dalle nuove fonti hanno consentito di aggiungere tanti nomi alle liste precedenti. A Siena dunque sono 46 i nomi noti ora di donne che hanno ricevuto la qualifica di “partigiana”, 67 quelli di “patriota”. Sei sono le “benemerite, 159 le “collaboratrici”, cui Silvia Folchi ha affiancato i nomi di ben 20 donne nate in provincia di Siena, riconosciute come partigiane o patriote altrove.

Se può sembrare arida la conta o la nuda lista di nomi, è intanto così che l’autrice intende convincere che non è proprio il caso di parlare di “contributo delle donne alla Resistenza”, espressione che poteva corrispondere all’idea di presenze appunto marginali. Fra numeri, nomi e storie raccontate, la storia della Resistenza senese si arricchisce di un nuovo affresco.

A dialogare con Silvia Folchi sarà Luciana Rocchi.