Torna il mercato in paese: previsti 14 banchi per gli ambulanti

Montieri (Grosseto). Riparte, da lunedì 16 marzo, e lo fa rinnovandosi il mercato a Montieri. Si tratta dell’avvio di una fase sperimentale resa possibile da un’apposita delibera del Consiglio comunale approvata lo scorso 25 febbraio.

Il mercato di Montieri sarà come da tradizione in piazza XXV Aprile, ma si svolgerà ogni quindici giorni, il primo e il terzo lunedì di ogni mese, ad esclusione dei lunedì in cui ricorrano festività.

Tutto nasce dall’esigenza di provare a rilanciare lo storico mercato e provare a farlo tornare ad essere un appuntamento importante per il comune ed il territorio circostante.

“Il pronunciamento del Consiglio comunale arriva a valle di un percorso condiviso con le associazioni di categoria su base provinciale maggiormente rappresentative del settore e coordinato dal Suap e dal dottor Maestrini, che ne è il responsabile – dichiara il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi –. Di fronte alle difficoltà che stava vivendo il nostro mercato, che sono simili a quelle di molti altri territori, abbiamo scelto la via del confronto e di ascoltare e recepire idee e proposte da parte degli addetti ai lavori. Ne è uscita una possibilità importante che vogliamo provare ad esplorare sino in fondo. Per questo ringraziamo tutti gli interventi ed il lavoro del nostro Suap”.

Sono previsti 14 posteggi, che saranno resi disponibili a titolo gratuito dall’amministrazione comunale per tutta la durata del periodo di prova, che si concluderà il 31 dicembre 2026.

“Ci auguriamo che in questo lasso temporale il mercato si consolidi e che quella che è una fase sperimentale diventi la definitiva collocazione temporale ed organizzativa del nostro mercato. Tutti sono i benvenuti e rivolgiamo un accorato appello anche alle nostre aziende ed ai produttori del territorio”, conclude Verruzzi.

Terminata la sperimentazione, saranno valutati i risultati che porteranno l’amministrazione comunale, con il supporto delle organizzazioni di categoria, a decidere se rendere definitiva questa misura.

Appuntamento quindi al mattino del lunedì 16 marzo in piazza XXV Aprile per il mercato di Montieri.