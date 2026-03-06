Referendum sulla riforma della giustizia: cambio temporaneo di una sede di seggio elettorale

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica comunica che, per il referendum che si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo , le sezioni dalla n. 19 alla n. 22, di norma situate alla scuola elementare di via Varsavia, per lavori di ristrutturazione all’edificio saranno temporaneamente situate nella scuola dell’ex Ipsia di viale Europa 20.
Il Comune fa presente che gli elettori assegnati alle sopraindicate sezioni non devono sostituire la tessera elettorale in loro possesso, ma presentarsi nella nuova sede di seggio alla scuola ex Ipsia muniti di documento di identità e tessera elettorale.
Per informazioni rivolgersi al numero 0566.59111.