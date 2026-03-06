Home Colline MetallifereAl via i lavori per la rotatoria, Scarlino nel Cuore: “Traguardo storico che mette fine a anni di attesa”
Al via i lavori per la rotatoria, Scarlino nel Cuore: “Traguardo storico che mette fine a anni di attesa”

Si tratta di un'opera fondamentale, il cui percorso è partito da lontano e che la comunità attendeva con estrema urgenza

Scarlino (Grosseto). Finalmente, dopo molti anni di lavoro che hanno visto impegnate diverse legislature scarlinesi e a seguito di troppi incidenti che hanno segnato la viabilità locale, la Provincia di Grosseto ha appaltato i lavori per la realizzazione della rotatoria sull’intersezione tra la S.P. 60 del Puntone e la S.P. 84 di Scarlino, in località L’Imposto.

Si tratta di un’opera fondamentale, il cui percorso è partito da lontano e che la comunità attendeva con estrema urgenza. L’obiettivo primario dell’intervento è l’eliminazione definitiva della pericolosità di uno snodo stradale che, specialmente durante la stagione turistica, ha rappresentato per troppo tempo un rischio elevato per la sicurezza di residenti e visitatori.

“Possiamo finalmente dire che uno dei problemi storici di Scarlino va verso la sua risoluzione – dichiarano i rappresentanti del gruppo consiliare Scarlino nel Cuore -. Il risultato di oggi è il frutto di una pressione istituzionale che non è mai venuta meno nel corso degli anni. Grazie all’attuale impegno della Provincia di Grosseto, a breve verrà consegnato il cantiere alla ditta aggiudicataria, trasformando una richiesta storica in un cantiere concreto.”

L’opera permetterà di mettere in sicurezza un incrocio critico, riducendo drasticamente le criticità legate all’alta velocità e ai flussi di traffico intensi. “Vigileremo affinché i lavori procedano senza intoppi – termina il gruppo di opposizione –. Questo è un successo del territorio e della tenacia di chi ha sempre creduto nella necessità di questa infrastruttura fondamentale per la sicurezza e la mobilità delle persone”.

