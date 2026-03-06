Home AttualitàL’Unione di Comuni assume una persona a tempo pieno e indeterminato: la figura richiesta
L’Unione di Comuni assume una persona a tempo pieno e indeterminato: la figura richiesta

Domande tramite InPA entro le ore 12 del 18 marzo 2026

di Redazione
Colline Metallifere (Grosseto). L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una nuova unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico presso il Servizio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile dell’Unione.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 12 ed essere redatta in modalità telematica tramite la piattaforma InPA, raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione del candidato sullo stesso portale.

Copia integrale del bando è pubblicata all’indirizzo www.unionecomunicollinemetallifere.it, “Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi di concorso” (link : https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=176&CDOC=343 ).

Nel bando si trovano informazioni sui requisiti per l’ammissione, le modalità di registrazione al Portale unico del reclutamento, le modalità di partecipazione e il programma del concorso.

Per la partecipazione alla selezione è necessario effettuare, pena esclusione, il pagamento di 10,00 euro quale tassa di concorso. Il versamento dovrà essere effettuato, entro il termine di scadenza previsto all’articolo 2 dell’avviso, tramite bonifico bancario intestato al tesoriere dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Massa Marittima – IBAN: IT 89 U 01030 72290 000001054714 BIC – SWIFT : PASCITMMMSS .

