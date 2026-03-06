Consegnata la proposta di Patto educativo di comunità: si conclude il progetto “Il cielo è di tutti”

Colline Metallifere (Grosseto). Si conclude con un passaggio significativo per il territorio delle Colline Metallifere il progetto “Il cielo è di tutti”, progetto selezionato da Con i bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso dalla cooperativa sociale Arcobaleno.

Nei giorni scorsi è stata infatti consegnata ufficialmente alla Conferenza zonale per l’istruzione delle Colline Metallifere, che ha patrocinato il progetto, la proposta di Patto educativo di comunità, frutto di un percorso di confronto e co-progettazione. Il Patto rappresenta uno degli esiti più importanti del progetto, che ha lavorato negli ultimi anni per rafforzare la rete educativa locale e promuovere una visione condivisa dell’educazione come responsabilità collettiva.

L’obiettivo è quello di costruire un’alleanza stabile tra tutti i soggetti che contribuiscono alla crescita delle nuove generazioni e che dovranno essere coinvolti in ulteriori incontri partecipativi: famiglie, scuole, enti locali, realtà culturali e sportive. La consegna della proposta di Patto alla Conferenza zonale rappresenta quindi non un punto di arriv,o bensì un punto di partenza. La proposta consegnata alla Conferenza zonale – che riunisce i Comuni di Follonica, Massa Marittima, Roccastrada, Gavorrano, Scarlino, Montieri e Monterotondo Marittimo – nasce dalla consapevolezza che educare non è un compito individuale, ma un processo relazionale che coinvolge l’intera comunità. Il Patto si fonda infatti sul principio della comunità educante, una rete di relazioni e responsabilità condivise che sostiene il percorso di crescita di bambine, bambini e adolescenti.

Tra i punti centrali del documento vi è il riconoscimento del ruolo fondamentale della famiglia come primo contesto educativo, affiancata dalla scuola e da tutti i luoghi del territorio che possono diventare spazi di apprendimento e socialità: biblioteche, associazioni, parchi, centri sportivi e culturali. L’iniziativa ha promosso attività educative, momenti di confronto con le famiglie, in particolare dei Servizi all’infanzia delle Colline Metallifere, e azioni di partecipazione.

L’auspicio dei promotori è che il Patto possa diventare una base condivisa per continuare a costruire politiche educative integrate e rafforzare il senso di responsabilità collettiva verso le nuove generazioni, perché – come ricorda il progetto – per educare un bambino serve tutta una comunità.