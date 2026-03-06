Referendum sulla giustizia: gazebo di Forza Italia per illustrare le ragioni del Sì

Amiata (Grosseto). “Il referendum è finalmente l’occasione per una riforma della giustizia che mette un po’ di ordine nei ruoli dei magistrati e allontana la politica dall’autonomia della magistratura: certo, è solo un pezzetto di riforma dovuta, perché necessaria sarebbe l’introduzione della responsabilità civile per i giudici, come già esiste per tutti le categorie dai medici ai liberi professionisti e l’incompatibilità elettiva a cariche politiche”.

A dichiararlo è Riccardo Ciaffarafà, segretario della zona dell’Amiata di Forza Italia.

“Se si decide di fare il giudice o il oubblico ministero non si dovrebbe potersi candidare a ruoli politici per poi, una volta finito, tornare a fare il giudice, ma ci auguriamo che anche questo pezzo di riforma si possa presto fare: in un Paese dove chi incappa nella giustizia ne diventa immediatamente vittima del sistema, per tempi e modi – continua Ciaffarafà –. Dunque votare ‘Si’ al referendum confermativo diventa importante, sebbene questo pezzo di riforma dovrebbe essere una cosa scontata e lo sarebbe dovuto essere già in Costituzione, ma nessun padre costituente ottanta anni fa si sarebbe mai pensato che i giudici sarebbero diventati Pm e viceversa o che, tantomeno, il Csm sarebbe diventato luogo di spartizione fra le correnti politicizzate della magistratura, sennò senza dubbio sarebbero state introdotte allora questa norme elementari di equilibrio. Saremo presenti sull’Amiata con un gazebo sabato 7 marzo a Castel del Piano per illustrare le ragioni del ‘Sì’ nella presenza continua nel territorio a fianco dei cittadini”.