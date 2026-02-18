Viabilità forestale: 330mila euro a fondo perduto dalla Regione all’Unione dei Comuni

Amiata (Grosseto). L’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana è beneficiaria di un contributo di circa 330mila euro a fondo perduto del 100%, ottenuto dalla Regione Toscana, nell’ambito del bando per il miglioramento della viabilità forestale.

Il progetto di fattibilità tecnico economica, presentato dall’Unione e ammesso a finanziamento, consentirà di intervenire per migliorare le condizioni di 3 vie sterrate che attraversano i boschi: la strada Monte Aquilaia, nel comune di Arcidosso; la strada del Radicheto, nel comune di Castell’Azzara; la strada Tre Piscine, nel comune di Roccalbegna.

Il progetto prevede interventi di regimazione delle acque, il consolidamento del piano viabile e delle scarpate, opere di drenaggio e canalizzazione e la messa in sicurezza dei tratti più ammalorati soggetti a erosione e ristagni idrici.

“È un primo risultato per il nuovo Servizio Forestazione che abbiamo recentemente istituito e che dimostra capacità progettuale. – sottolinea il presidente dell’Unione ei Comuni Amiata grossetana, Federico Balocchi – L’Unione è impegnata ad investire in uomini e mezzi per le sistemazioni forestali e stradali. Grazie a queste risorse potremo effettuare tre interventi in tre comuni dell’Unione su strade forestali strategiche per garantire l’accesso ai boschi dei mezzi forestali ai fini della manutenzione del patrimonio ambientale. È un buon inizio, ovviamente ci sono altre strade forestali che hanno bisogno di manutenzione e per questo l’Unione cercherà di sfruttare tutte le opportunità di finanziamento disponibili, continuando a lavorare insieme ai Comuni e alla Regione Toscana”.

“Il progetto presentato dall’Unione – spiega Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso e delegato alla forestazione nella Giunta dell’Unione – va nella direzione di ripristinare queste tre importanti strade per prevenire situazioni di rischio, garantendo l’accesso al bosco dei mezzi forestali, fondamentale per le manutenzioni, ma anche per le attività di sorveglianza, prevenzione e pronto intervento in caso di incendi o altre calamità. In particolare, sulla strada Monte Aquilaia (nel comune di Arcidosso), lunga circa 940 metri, interverremo sulla regimazione delle acque attraverso la realizzazione di canalette laterali così da risolvere i problemi di ristagno che ne accelerano il degrado. La strada Tre Piscine (nel comune di Roccalbegna), ad oggi non è più percorribile perché completamente invasa dalla vegetazione. Necessita quindi di un intervento complessivo che affronti sia il ripristino del piano viabile sia i danni causati dall’erosione e dall’acqua. Per quanto riguarda la strada del Radicheto (nel comune di Castell’Azzara), parliamo di oltre due chilometri di tracciato che in più punti presenta ristagni, fondo fortemente eroso, restringimenti della carreggiata e piante a rischio caduta, soprattutto nei tratti in prossimità dei fossi Cupa e delle Nottole. La viabilità forestale è essenziale per la cura del nostro polmone verde e per la sicurezza delle comunità della montagna. Come Unione continueremo a lavorare in questa direzione, intercettando risorse e costruendo progetti capaci di dare risposte concrete ai bisogni del territorio”.