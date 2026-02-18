Home Senza categoria“La straordinaria scoperta dei misteriosi murali preistorici di Monte Leoni”: il progetto presentato alla Camera
L'iniziativa è in programma giovedì 19 febbraio

Grosseto. Si terrà nella sala stampa della Camera dei deputati, giovedì 19 febbraio alle 11.30, la presentazione, promossa dal deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, del progetto culturale dal titolo “La straordinaria scoperta dei misteriosi murali preistorici di Monte Leoni”. Interverranno, oltre all’onorevole Rossi, Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, e i seguenti rappresentati della Società speleologica grossetana: Carlo Cavanna, Devis Pieri, Umberto Carini, Massimo Cardosa e Luca Cioni.

