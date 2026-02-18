Home AmbientePineta di Ponente: in corso il monitoraggio delle nuove potature
Pineta di Ponente: in corso il monitoraggio delle nuove potature

Prosegue la sinergia tra Comune e Carabinieri Biodiversità

di Redazione
Follonica (Grosseto). Entra nel vivo la collaborazione tra l’amministrazione comunale di Follonica e il Reparto Carabinieri Biodiversità.

In queste ore, i tecnici e il personale specializzato sono impegnati nel monitoraggio delle nuove alberature all’interno della pineta di Ponente, uno dei parchi più frequentati della città. L’obiettivo è valutare e procedere con interventi di potatura dove necessario.

Queste attività rappresentano il seguito operativo del percorso avviato nelle scorse settimane tra l’assessorato al Verde e il Colonnello Giovanni Quilghini, volto a garantire una gestione scientifica e strutturata del patrimonio forestale urbano e costiero.

L’amministrazione comunale intende rivolgere un ringraziamento particolare all’Arma dei Carabinieri e, nello specifico, al Reparto Biodiversità di via Bicocchi: “Il loro supporto tecnico e la profonda conoscenza del territorio maremmano sono fondamentali”.

