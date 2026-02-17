Nuovo Piano strutturale, Fratelli d’Italia: “Risultato storico, ottimo lavoro dell’assessore Rossi”

Grosseto. “La città ha finalmente un nuovo Piano strutturale, uno strumento fondamentale e atteso da decenni, propedeutico alla programmazione urbanistica operativa e destinato a consentire alla città uno sviluppo ordinato, sostenibile e capace di generare crescita economica e sociale negli anni a venire. L’ultimo risale a 20 anni fa”.

A dichiararlo è Luca Vitale, presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia Grosseto.

“Si tratta – prosegue Vitale – di un risultato concreto e tangibile, frutto di un lavoro serio e determinato portato avanti dall’assessore all’urbanistica del Comune di Grosseto, l’onorevole Fabrizio Rossi, insieme agli uffici comunali e al gruppo di lavoro che si è aggiudicato il bando europeo di progettazione. Un impegno assunto con chiarezza in campagna elettorale e oggi mantenuto, nonostante il notevole appesantimento burocratico regionale, con la legge regionale 65/2014 e i due anni e mezzo di covid, così come un anno di copianificazione in Regione Toscana e un altro anno di commissione paesaggistica”.

“Il circolo di Fratelli d’Italia Grosseto ‘Mirco Butelli’ – prosegue la nota – esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto e per la preparazione con cui l’assessore Rossi ha condotto un percorso complesso, caratterizzato anche dalla necessità di ridefinire assetti tecnici e amministrativi, sempre nel rispetto delle norme e dell’interesse pubblico”.

“In questi giorni – commentano da Fratelli d’Italia Grosseto – non sono mancate, da parte delle opposizioni, critiche e polemiche sui tempi e sulle procedure relative al Piano operativo. Critiche alle quali l’assessore Rossi e l’amministrazione comunale hanno già risposto con chiarezza e con i fatti, spiegando come le scelte compiute siano state improntate alla massima trasparenza, alla correttezza amministrativa e alla volontà di dotare Grosseto di strumenti urbanistici solidi e coerenti”.

“Lasciamo volentieri ad altri – dichiara Luca Vitale – l’esercizio della sterile propaganda politica che torna puntuale ogni volta che l’amministrazione comunale compie un passo avanti concreto per la città. La loro disinformazione è imbarazzante. Ignorano procedure e tempi, spalleggiano la Regione Toscana che entra a gamba tesa sulle scelte comunali. Ciò nonostante, Il nuovo Piano strutturale è un risultato storico, atteso da decenni, che mette ordine e fornisce una visione chiara dello sviluppo del territorio”.

“Dopo l’approvazione del Piano strutturale – precisa Vitale –, il prossimo passo sarà il Piano operativo. I tempi saranno congrui e definiranno puntualmente le aree più critiche, ma soprattutto saranno orientati alla tutela degli interessi dei grossetani, siano essi imprenditori, professionisti o semplici cittadini”.

“I cupi scenari dipinti dall’opposizione non sono altro che l’espressione della pochezza di chi, non essendo riuscito in passato a produrre risultati concreti, avendo tentato di ‘sabotare’ ogni passo di questa amministrazione, tenta oggi di alimentare paure e incertezze inesistenti. Il percorso intrapreso dall’amministrazione Vivarelli Colonna siamo certi che garantirà alla città uno sviluppo equilibrato e capace di valorizzare le potenzialità del territorio. Grosseto oggi ha una base solida su cui costruire il proprio futuro”, conclude Luca Vitale.