Nasce la consulta comunale sul turismo: come candidarsi

Santa Fiora (Grosseto). Dopo le consulte sul teleriscaldamento e sulla salute-politiche sociali, il Comune di Santa Fiora ha pubblicato la manifestazione di interesse per raccogliere le candidature al fine di istituire in via sperimentale la consulta comunale sul turismo, organismo dedicato al confronto, all’analisi e alla formulazione di proposte in materia di sviluppo, promozione e valorizzazione turistica del territorio comunale.

L’iniziativa nasce per favorire la partecipazione attiva della comunità locale alle decisioni amministrative, offrendo un importante spazio di confronto e proposta.

“Con la costituzione delle consulte si concretizza il progetto sull’amministrazione partecipativa – commenta il sindaco Federico Balocchi – che abbiamo indicato nel programma come uno degli obiettivi di questo nuovo mandato. Adesso la sfida è creare un gruppo di operatori del turismo con cui condividere le scelte ed affrontare i problemi.”

“Le prime due consulte avviate stanno già dando dei risultati e ci confermano la validità di questo percorso. – aggiunge Serena Balducci, assessore al Turismo – Il turismo è una materia centrale per Santa Fiora, strategica per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio. Per questo, con la consulta sul turismo auspichiamo un ampio coinvolgimento degli operatori turistici e di tutte quelle realtà che, a vario titolo, operano in questo settore, affinché il confronto sia realmente rappresentativo e produttivo”.

Come candidarsi

Possono presentare domanda operatori del settore turistico e culturale, professionisti ed esperti con comprovata esperienza nel settore di riferimento; rappresentanti di associazioni ed enti o organizzazioni operanti sul territorio comunale, cittadini e cittadine interessate alle tematiche del turismo, che risiedono o lavorano nel Comune di Santa Fiora. Oltre a questi soggetti entreranno a far parte della consulta anche alcuni rappresentanti del Consiglio comunale.

Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 27 febbraio 2026. La candidatura potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata tramite pec a comune.santafiora@postacert.toscana.it

Le nomine saranno effettuate dal Consiglio comunale sulla base del regolamento vigente. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto automatico alla nomina, che rimane una prerogativa esclusiva del Consiglio Comunale.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Segreteria comunale ai numeri 0564.965328 o 0564.965313, o agli indirizzi e-mail e.petroni@comune.santafiora.gr.it o v.seravalle@comune.santafiora.gr.it

L’avviso e il modulo di domanda sono consultabili al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/novita/avvisi/manifestazione-di-interesse-per-la-presentazione-di-candidature-per-la-partecipazione-alla-consulta-comunale-sul-turismo