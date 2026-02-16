Assemblea della Società dei Terzieri massetani: previsti investimenti per il rinnovo dei costumi

Massa Marittima (Grosseto). Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea annuale della Società dei Terzieri massetani, appuntamento cruciale nella vita dell’Aps durante il quale i quattro soci, i tre terzieri ed il Comune di Massa Marittima, concludono l’anno appena svolto e approvano le previsioni per il nuovo anno di attività.

Nella relazione morale del Rettore Stefano Martinozzi e nell’intervento del sindaco Irene Marconi, sono stati ricordati gli importanti progetti realizzati nel 2025: i due Balestri, il 60esimo della compagnia sbandieratori, le celebrazioni per gli 800 anni del Libero Comune.

Dal punto di vista del bilancio dell’associazione, anche quest’anno il Comune di Massa Marittima e la Società dei Terzieri hanno partecipato al bando regionale dedicato alle manifestazioni di rievocazione storica, ottenendo, come sempre, un significativo contributo. Le risorse economiche saranno utilizzate non solo per la realizzazione degli eventi, ma anche per il rinnovo dei costumi nell’obiettivo di veder crescere sempre di più il corteo, mantenendo la qualità e la fedeltà storica dei figuranti.

Un’altra delle novità del 2026 rivelate dal Rettore Stefano Marinozzi sarà la presenza degli arcieri negli eventi annunciando di avere dato, nell’ultimo magistrato, la delega alla Commissione al folklore per inserire una gara di tiro con l’arco nel programma del prossimo Balestro del Girifalco.

Il sindaco Irene Marconi ha sottolineato il ruolo di Massa Marittima nel Comitato regionale delle rievocazioni storiche con la riconferma di Sandro Poli, massetano ed ex Rettore, come rappresentante per la provincia di Grosseto.

“Il ruolo che viene riconosciuto alla città di Massa Marittima nelle rievocazioni storiche della Toscana non va dato per scontato – commenta il sindaco Irene Marconi – e per noi deve essere motivo di orgoglio e deve trasformarsi in una leva per crescere e migliorare. La bella esperienza organizzata a Massa Marittima in occasione del Capodanno dell’Annunciazione, nel 2024, resta nel ricordo di tutti i gruppi di rievocatori della Toscana che hanno partecipato e questo deve essere per tutti noi uno sprone a migliorare la qualità e il livello del nostro corteo storico e degli eventi in generale. Migliorare significa anche implementare la collaborazione con i gruppi provinciali e regionali affinché la partecipazione agli eventi sia aperta a nuove collaborazioni, connessioni e ai gemellaggi, come ad esempio quello con la città di Bernalda a cui sono legate anche città importanti nel mondo delle rievocazioni storiche come Siena e L’Aquila”.

L’assemblea si è svolta nella sua parte non deliberante alla presenza di tutti gli iscritti ai Terzieri, momento molto partecipato e sentito da tutta la cittadinanza.

Come è prassi, si è svolto il consueto avvicendamento della presidenza dell’assemblea che passa dal priore del terziere di Borgo, Roberto Barni, al priore del terziere di Cittannova, Andrea Franchellucci.