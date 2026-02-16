Home Castiglione della PescaiaGatto intrappolato in una canna fumaria: soccorso e liberato dai Vigili del Fuoco
Gatto intrappolato in una canna fumaria: soccorso e liberato dai Vigili del Fuoco

di Redazione
Punta Ala (Grosseto). La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta questa mattina in una struttura alberghiera a Punta Ala per il soccorso di un gatto rimasto intrappolato all’interno di una canna fumaria in disuso.

L’animale, precipitato per circa tre metri all’interno del condotto, non era in grado di risalire autonomamente. I Vigili del Fuoco sono intervenuti utilizzando tecniche su corda e idonee attrezzature da recupero, riuscendo a raggiungere e a mettere in salvo il felino.

L’operazione si è conclusa con esito positivo; l’animale, in buone condizioni, è stato liberato in una zona sicura.

