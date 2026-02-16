Home Cultura & Spettacoli“Teenage Dream”: lo show sbarca al Follonica Summer Nights
“Teenage Dream”: lo show sbarca al Follonica Summer Nights

Lo spettacolo è in programma il 13 agosto

Follonica (Grosseto). Si terrà il 13 agosto, al Parco Centrale di Follonica, per il Follonica Summer Nights, l’attesissimo appuntamento con “Teenage Dream”, lo show pensato come un’esperienza immersiva fatta di musica, emozioni, spettacolo e tantissima partecipazione del pubblico. I biglietti sono in vendita da oggi su Ticketone e TicketSms.

Lo spettacolo

Lo show “Teenage Dream” è una vera propria festa concerto emozionante e coinvolgente: l’obiettivo è far rivivere quell’atmosfera spensierata e condivisa tipica dei giorni della giovinezza, una vera e propria festa-spettacolo dal vivo che unisce nostalgia, musica e coinvolgimento. Un evento pensato per far cantare e ballare il pubblico sulle note delle hit più amate dell’adolescenza anni 2000, rendendo omaggio a icone del pop.

I biglietti sono in vendita da oggi, 16 febbraio, su Ticketone e TicketSms.

