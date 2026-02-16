“Lu santo Jullare Francesco”: il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame in scena al Teatro del Ciliegio

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Domenica 22 febbraio, alle 21.15, nuovo appuntamento a Monterotondo Marittimo con la stagione teatrale curata dal Comune di Monterotondo Marittimo e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, in sinergia con Officine Papage.

Al Teatro del Ciliegio l’attore Ugo Dighero va in scena con “Lu santo Jullare Francesco”, capolavoro teatrale di Dario Fo e Franca Rame, qui riadattato e diretto da Giorgio Gallione: una narrazione intensa, poetica e dissacrante sulla vita di Francesco d’Assisi.

Lo spettacolo

Ispirandosi a leggende popolari, testi canonici del Trecento e documenti storici emersi negli ultimi anni, Fo e Rame costruiscono un ritratto profondamente umano di San Francesco. Lo spettacolo si muove su un doppio binario narrativo: da un lato il percorso storico e spirituale di Francesco nel mondo cristiano del suo tempo, dall’altro la dimensione rivoluzionaria delle sue scelte, segnate da ostacoli, incomprensioni e tradimenti. Spiritualità e ironia, mito e cronaca, gioco teatrale e riflessione politica si intrecciano in una narrazione coinvolgente e sorprendente.

Con la sua presenza scenica carismatica e la sua straordinaria capacità di affabulazione, Ugo Dighero – amatissimo protagonista di teatro, cinema e televisione – restituisce al pubblico la forza visionaria del teatro di Dario Fo e Franca Rame, trasformando il racconto di Francesco in un atto teatrale contemporaneo profondamente attuale.

“Lu Santo Jullare Francesco” è uno spettacolo che diverte, commuove e interroga, offrendo un ritratto di Francesco d’Assisi come poeta della pace, uomo libero e rivoluzionario.

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00.

Prenotazione dei biglietti tramite mail all’indirizzo prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007.