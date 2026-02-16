Consulta comunale per la tutela degli animali: associazioni al lavoro sui primi progetti

Grosseto. Nei giorni scorsi si è svolta la prima riunione della Consulta comunale per la tutela degli animali, uno spazio stabile di confronto tra associazioni e Comune di Grosseto per migliorare concretamente politiche e azioni a favore degli animali e della convivenza civile.

Ne fanno già parte Lav, Wwf, Enpa, Lndc, Melograno, Pygargus, Engea-Country Paradise, Progetto Migratoria, Balzoo, Avrai e Occhi di Gatto. Sono stati eletti: presidente Matteo Della Negra, vicepresidente Giacomo Bottinelli, segretaria l’ornitologa Elena Grasso.

Fin dal primo incontro il lavoro si è orientato su proposte concrete e condivise, valorizzando l’esperienza dei volontari e la collaborazione con il Comune.

Tra le priorità individuate:

aggiornamento del Regolamento comunale per la tutela degli animali;

rafforzamento delle campagne di sterilizzazione e prevenzione del randagismo, anche attraverso strumenti innovativi come la “Colonia felina Zero” per garantire l’accesso al servizio a tutti i gatti liberi;

analisi dei servizi veterinari e del canile convenzionato, per proporne il miglioramento;

sostegno alle colonie feline e ai cittadini volontari;

ricerca di spazi per ricoveri temporanei dei gatti e cure;

tutela della fauna costiera e del fratino;

sviluppo di progetti educativi nelle scuole e campagne informative ai cittadini per promuovere rispetto e convivenza responsabile;

iniziative come “Sì alle luci, no ai botti” per promuovere festeggiamenti rispettosi di animali, persone fragili e ambiente.

La Consulta nasce con l’obiettivo di trasformare il lavoro quotidiano delle associazioni in azioni coordinate e proposte utili alla comunità, favorendo dialogo, trasparenza e partecipazione, insieme al Comune di Grosseto.

Il verbale della seduta, comprensivo dei documenti con le proposte presentate dalle associazioni Lav, Balzoo e Occhi di Gatto è consultabile al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/consulta-comunale-per-la-tutela-degli-animali/

“La partecipazione è aperta: le associazioni del territorio che operano nella tutela degli animali sono invitate a presentare richiesta di adesione, secondo le modalità indicate alla stessa pagina, per ampliare il confronto e rafforzare il lavoro comune – si legge in una nota della Consulta -. La tutela degli animali è un impegno condiviso che richiede collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadinanza. La Consulta vuole essere uno spazio stabile di collaborazione per costruire insieme una città più attenta, consapevole e solidale”.