Incidente stradale: camion carico di cippato si ribalta, ferito il conducente

Gavorrano (Grosseto). Incidente stradale intorno alle 14.20 di oggi pomeriggio in località Case Gigliaie, nel comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento, un autoarticolato carico di cippato, che trasportava circa 280 quintali di materiale, si è ribaltato su un fianco lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Follonica e anche l’autogru dal comando dei pompieri di Grosseto, i Carabinieri di Scarlino per i rilievi del caso e il personale del 118, che ha provveduto alla presa in carico dell’autista del mezzo pesante, un uomo di 55 anni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è consistito nel riposizionamento della motrice sulla carreggiata e nel suo successivo spostamento nella prima piazzola utile, in modo da consentirne il recupero in sicurezza. Il rimorchio, ancora carico di cippato e completamente fuori dalla sede stradale, dovrà essere successivamente scaricato e rimosso con un intervento dedicato.