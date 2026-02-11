“Daily Noise”: al via la mostra fotografica di Giuseppe Orfino

Grosseto. A Grosseto, nel cuore silenzioso e vibrante del centro storico, l’arte torna ad accendere un luogo simbolico e a farsi gesto condiviso.

Dopo la preview dello scorso dicembre, dal 14 al 21 febbraio, negli spazi di Hub Project, con il format “Il buon segno”, in Chiasso delle Monache 11/B, si inaugura ufficialmente la mostra “Daily Noise”, progetto fotografico di Giuseppe Orfino, ideato e realizzato in collaborazione con la storica dell’arte Alessandra Barberini, che per questa edizione si arricchisce di una nuova, strategica alleanza creativa. L’inaugurazione si terrà sabato 14 febbraio alle 18, dando avvio a una settimana di arte, design, letteratura e cultura del vino che coinvolgerà la città in un dialogo autentico tra linguaggi contemporanei e memoria dei luoghi.

Una partnership che crea valore

Promossa da Michel Sassu, Alessandra Barberini, per Gad, e Giovanna Parlanti, con il patrocinio del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto, la mostra segna un passaggio evolutivo nel percorso de “Il buon segno”, il format ideato dall’interior designer Michel Sassu dedicato alla contaminazione tra arredo, design e arte. Grazie alla partnership con Alessandra Barberini e Gad, lo studio Hub Project consolida la propria vocazione e si afferma come un vero incubatore creativo: non solo spazio espositivo, ma officina curatoriale e piattaforma di progettualità culturale. La collaborazione tra Orfino e Gad, in particolare, si traduce nella realizzazione di una Edizione d’Arte a tiratura limitata, pensata come estensione concettuale e materica del progetto fotografico: un dialogo tra immagine, supporto e oggetto, dove l’opera si fa esperienza tattile e identitaria.

Il cuore della mostra

“Daily Noise” è un diario visivo. Un racconto per immagini del cammino personale dell’autore nella contemporaneità: frammenti sottratti al rumore quotidiano, catturati con la leggerezza di uno smartphone e restituiti come epifanie urbane. Ogni scatto trattiene una luce segreta, trasforma l’ordinario in simbolo, l’istante in permanenza. In occasione della mostra 2026, 5 nuovi scatti entrano a far parte del nucleo principale dell’esposizione, ampliando il racconto e arricchendo la narrazione visiva. La mostra in numeri: 55 scatti originali a tiratura limitata, in vari formati e soluzioni. L’edizione d’arte è stata inoltre declinata da Gad su purissima georgette di seta: grandi Carré 90×90 cm, ciascuno realizzato in soli tre esemplari, dove l’immagine si fa tessuto, movimento, superficie viva. Un’opera da indossare, da abitare, da collezionare.

Un luogo che torna a vivere

Per questa edizione, la mostra dialogherà anche con un luogo di straordinario valore simbolico: la storica bottega d’arte di Maurizio Nardini, in Chiasso delle Monache 13. Grazie alla generosità del figlio Alessandro Nardini, artista, la bottega riapre eccezionalmente per accogliere l’arte contemporanea. Un gesto che è molto più di una concessione di spazio: è una riappropriazione culturale, una restituzione alla città di un presidio storico di bellezza e artigianalità. Un atto concreto di valorizzazione e rigenerazione urbana, dove memoria e contemporaneità si incontrano.

Arte e vino: il Morellino del cuore

Partner della manifestazione sono i Vignaioli del Morellino di Scansano, che accompagneranno l’intero calendario di eventi con una selezione di etichette, rosse e bianche, mentre il Consorzio Tutela Morellino di Scansano sarà protagonista di un evento dedicato.

Gli appuntamenti della settimana della mostra

Lunedì 16 febbraio – Ore 18.00

“Morellino del Cuore”

In collaborazione con il Consorzio Tutela Morellino di Scansano.

Esposizione e presentazione delle etichette vincitrici della terza edizione del “Morellino del Cuor”e. Interverranno il sommelier Antonio Stelli e l’esperta di comunicazione enogastronomica Roberta Perna, che guideranno il pubblico in una degustazione di vini selezionati fra le etichette vincitrici della selezione annuale 2025.

A seguire “Cromie di vino: il colore del gusto”, condotto da Giovanna Parlanti, analista del colore, che accompagnerà in un viaggio sinestetico tra percezione cromatica e gusto, intrecciando vino e arte allacciandoci ed ispirandosi ad alcuni scatti presenti in mostra.

Giovedì 19 febbraio – Ore 18.00

Presentazione del libro “Domani andrà meglio”, romanzo di Giuseppe Orfino. L’autore dialogherà con Marco De Santis.

Sabato 21 febbraio – Ore 18.00

“Conversazioni: fra arte e design nell’arredamento d’interni”

Michel Sassu dialoga con Alessandra Barberini sul ruolo dell’opera d’arte nella caratterizzazione e personalizzazione di un progetto di interior design, prendendo spunto dagli scatti di Daily Noise. Un confronto aperto sulla funzione dell’arte come elemento identitario e narrativo dello spazio abitato.