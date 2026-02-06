Torna la Borsa mercato lavoro: ecco come partecipare

Grosseto. Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale turismo toscano ricorda che quest’anno tornerà l’appuntamento gratuito per chi cerca un occupazione nel mondo del turismo: la Borsa mercato del lavorio 2026, che si svolgerà in due giornate: il 25 febbraio, dalle 10 alle 14, nella sala degustazione dei Pescatori di Orbetello (in via Leopardi 2), e il 4 marzo, sempre dalle 10 alle 14, nella sala Tirreno a Follonica, in via Bicocchi 53 .

Per partecipare all’’evento si consiglia di iscriversi on line tramite il sito www.borsamercatolavoro.it (dove è possibile consultare le tantissime offerte di lavoro), allegando un curriculum in formato pdf, oppure direttamente i giorni dell’evento a Orbetello e a Follonica, dalle 10 alle 14 .

Nelle due giornate sarà possibile effettuare i colloqui direttamente con le aziende della zona che cercano il personale: sono presenti offerte di lavoro con vitto e alloggio (zone di Orbetello, Follonica, Castiglione della Pescaia) e anche proposte di impiego con minima o prima esperienza (tutte sono già consultabili nel sito di riferimento www.borsamercatolavoro.it) .

Eleonora Angeli, coordinatrice della parte datoriale in rappresentanza della Federalberghi, ribadisce l’importanza, in accordo con la Confcommercio e la Faita, della Borsa mercato del lavoro, permettendo sia alle aziende che ai lavoratori una maggiore fruibilità agevolando tutti nel territorio.

Eleonora Angeli specifica l’importanza di questa manifestazione, che ormai da anni è presente sul territorio grossetano, e dell’Ente bilaterale toscano: “Nel settore turistico c’è spesso carenza di personale, vi è un’alta rotazione ed abbiamo bisogno di competenze specifiche. Ecco perchè la Bml aiuta a migliorare la qualità dell’occupazione e cerca di rendere il settore più stabile e professionale. Il vantaggio per le aziende è reperire personale in modo veloce, soprattutto prima della stagione. Ci auguriamo che in questo contesto si possa trovare la giusta formula sia per le aziende iscritte, che per i lavoratori”.

Il coordinatore della parte sindacale Pier Paolo Micci ribadisce che le rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici, presenti nell’Ebtt (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) vogliono, con la sperimentazione della borsa lavoro, suddivisa su aree geografiche territorialmente diverse, fare un passo in avanti rispetto al passato, andando oltre un’unica iniziativa provinciale, raggiungendo l’obiettivo di avvicinare l’Ente del turismo alle aziende ed ai lavoratori e lavoratrici in territori che presentano esigenze diverse.

Per informazione sui due eventi, è possibile contattare lo 0564.416375 (chiedere della dott.ssa Francesca Tommasini) oppure inviare un e-mail a grosseto@ebtt.it.