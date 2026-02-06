Ristoranti, stabilimenti balneari, negozi e non solo: ecco la mappa per i turisti

Capalbio (Grosseto). È stato pubblicato sul sito dell’amministrazione comunale l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’inserimento gratuito delle attività commerciali e turistiche nella mappa del territorio di Capalbio.

“L’iniziativa – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – mira a valorizzare le attività, migliorare l’accessibilità alle informazioni sui servizi offerti e promuovere lo sviluppo turistico e commerciale locale”.

Possono presentare la manifestazione d’interesse, al fine di essere inseriti nella mappa comunale sia cartacea che digitale, le attività commerciali, le strutture ricettive e turistiche, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le attività artigianali e di servizio al pubblico, le società sportive. Sarà possibile aderire all’iniziativa entro il 28 febbraio 2026.

“Invitiamo tutte le realtà interessate ad aderire – conclude Chelini -. In questo modo possiamo presentare ai turisti un quadro ampio e completo delle opportunità, dei servizi e delle eccellenze che il nostro territorio offre nei vari ambiti, favorendo così la crescita delle nostre attività e fornendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://bit.ly/4rbBdcH oppure scrivere all’indirizzo s.conti@comune.capalbio.gr.it o chiamare il numero 0564.897742.